На Западе допустили затягивание заседания Евросовета по российским активам до Рождества

Заседание Евросовета по замороженным российским активам может продлиться до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Газета напомнила, что европейские чиновники собираются заседать до принятия решения о финансировании Украины.

«Уже появились предположения, что оно может затянуться на несколько дней; некоторые чиновники даже предположили, что оно может продлиться до Рождества — 25 декабря», — отмечается в материале.

По итогам первого дня саммита Евросовета лидеры ЕС не достигли согласия по вопросу использования активов Банка России. Эта тема не была включена в коммюнике по итогу первого дня обсуждений 18 декабря.

