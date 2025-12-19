Реклама

Экономика
07:12, 19 декабря 2025Экономика

Названа причина отказа от конфискации активов России

Орбан: Евросоюз не конфисковал активы России из-за страха ответной заморозки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал отказ Евросоюза от конфискации активов России. Его слова приводит РИА Новости.

Орбан назвал причину отказа от конфискации активов России и подчеркнул, что частных активов Евросоюза в России больше. Поэтому в ЕС не приняли это решение из-за страха ответной заморозки.

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Средства будут основаны на бюджете ЕС и потенциально подлежать возмещению за счет замороженных активов России.

