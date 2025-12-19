Макрон: Кредит ЕС для Киева предназначен для продолжения конфликта с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал кредит Евросоюза для Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Макрон раскрыл цель кредита Евросоюза для Украины и объяснил, что он предназначен для продолжения конфликта с Россией. Об этом он высказался на пресс-конференции по итогам саммита Евросовета.

«Это решение оказалось наиболее реалистичным и практичным, чтобы гарантировать, что Украина с 2026 года будет располагать средствами, необходимыми для финансирования своих военных усилий», — сказал он.

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Средства будут основаны на бюджете ЕС и потенциально подлежать возмещению за счет замороженных активов России.