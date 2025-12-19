Мерц назвал условие для разморозки активов России

Мерц: ЕС разморозит активы России, когда Москва выплатит Киеву компенсацию

Евросоюз (ЕС) пока не намерен размораживать активы России. Как заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, они будут оставаться замороженными до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву «компенсацию». Слова политика приводит РИА Новости.

Мерц также сообщил, что ЕС выдаст Украине беспроцентный кредит. Вернуть его Киев должен будет только в одном случае. «Украине придется погасить кредит только в том случае, если Россия выплатит компенсацию», — пояснил канцлер.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Евросоюз вынужден прибегнуть к конфискации замороженных российских активов ради сохранения Украины.