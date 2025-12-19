Стало известно о плане Евросоюза не возвращать замороженные активы России

Де Вевер: Евросоюз не намерен когда-либо возвращать замороженные активы РФ

Евросоюз (ЕС) не планирует когда-либо возвращать России заблокированные активы страны. Об этом заявил журналистам премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает ТАСС.

«Евросоюз не имеет ни малейшего намерения отдавать Путину российские активы», — отметил бельгийский политик.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия может вернуть замороженные активы при получении специального решения ЕС, за которое должно проголосовать большинство лидеров стран ЕС. Она также подчеркнула, что Евросоюз не имеет намерения возвращать активы России, пока Москва не заплатит репарации Киеву.

Сообщается, что в Евросоюзе заморожено более 210 миллиардов евро российских активов, из них 185 миллиардов евро заблокированы в Бельгии. По подсчетам ЕК, Россия должна выплатить более 500 миллиардов евро Украине в качестве репараций.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал замороженные активы рычагом давления ЕС на Россию в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.