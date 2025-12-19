Макрон назвал замороженные активы рычагом давления ЕС на Россию

Макрон: Замороженные активы являются одним из главных рычагов давления ЕС на РФ

Замороженные активы являются одним из главных рычагов давления Европейского союза (ЕС) на Россию в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я хочу поприветствовать решение, принятое на прошлой неделе для обеспечения продолжительной блокировки суверенных российских активов, замороженных в юрисдикции ЕС. Это решение (...) позволяет Европе сохранить один из своих главных рычагов в переговорах», — сказал французский лидер.

12 декабря Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке активов Центрального банка России, хранящихся в Европе. Тем самым, по утверждению руководства объединения, было устранено серьезное препятствие использованию этих средств для оказания помощи Украине.