Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:56, 19 декабря 2025Мир

Макрон оценил итоги саммита ЕС для Украины

Президент Франции Макрон назвал «очень хорошими» итоги саммита ЕС для Украины
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил итоги саммита Евросовета для Украины, несмотря на изменение источника финансирования в пользу кредита под гарантии бюджета Евросоюза (ЕС), а не за счет замороженных российских активов. Об этом политик заявил на пресс-конференции по итогам саммита.

«Мы предоставили Украине то, что обещали. Отсутствие решения стало бы катастрофой», — сказал французский лидер.

Президент назвал принятое обязательство ясным и конкретным, подчеркнув, что саммит стал «очень хорошим» для Киева. Макрон отметил, что решение европейских стран посылает Украине сигнал стабильности и долгосрочной поддержки.

Ранее Макрон заявил, что замороженные активы являются одним из главных рычагов давления ЕС на Россию в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Прямая линия с Путиным началась

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Путину захотели задать интересующий сотни тысяч россиян вопрос

    Google оштрафовали на миллионы рублей в России

    Зеленский впервые встретился с критиковавшим его президентом Польши

    Журова обвинила Клебо в двуличности из-за высказываний о российских лыжниках

    В Кремле описали работу Путина фразой «ни на секунду не выпускает бразды правления»

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Названа скрытая причина ухудшения работы мозга у миллионов людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok