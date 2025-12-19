Макрон оценил итоги саммита ЕС для Украины

Президент Франции Макрон назвал «очень хорошими» итоги саммита ЕС для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил итоги саммита Евросовета для Украины, несмотря на изменение источника финансирования в пользу кредита под гарантии бюджета Евросоюза (ЕС), а не за счет замороженных российских активов. Об этом политик заявил на пресс-конференции по итогам саммита.

«Мы предоставили Украине то, что обещали. Отсутствие решения стало бы катастрофой», — сказал французский лидер.

Президент назвал принятое обязательство ясным и конкретным, подчеркнув, что саммит стал «очень хорошим» для Киева. Макрон отметил, что решение европейских стран посылает Украине сигнал стабильности и долгосрочной поддержки.

Ранее Макрон заявил, что замороженные активы являются одним из главных рычагов давления ЕС на Россию в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.