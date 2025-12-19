Реклама

Премьер Италии обрадовалась отказу ЕС от передачи российских активов Украине

Мелони рада, что ЕС смог предоставить Украине кредит не за счет активов РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила удовлетворение в отношении решения Европейского союза (ЕС) предоставить Украине кредит под ноль процентов на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом ЕС, а не за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает Euronews.

«Я рада, что возобладал здравый смысл и что мы смогли гарантировать необходимые [Украине] ресурсы, но с решением, построенным на прочной правовой и финансовой основе», — сказала она.

При этом глава итальянского правительства подчеркнула, что вопрос о предоставлении репарационного кредита на основе замороженных российских активов не снимается с повестки дня в будущем. По ее словам, самое важное решение по этому вопросу было принято уже несколько дней назад, когда заморозили активы, фактически обеспечив, что они не будут возвращены России.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал решение Евросоюза по кредиту Украине явным сигналом для президента России Владимира Путина. Он также отметил, что ЕС будет держать российские активы замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине.

