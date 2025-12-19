Зеленский отреагировал на решение ЕС по российским активам

Зеленский поблагодарил ЕС за финансовую поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского союза (ЕС) за решение Европейского совета по финансовой поддержке Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что соответствующее решение ЕС сделает Украину устойчивее и обездвижит российские активы. Кроме того, политик назвал предоставленный кредит гарантией безопасности Киева.

«Это значительная поддержка, которая действительно усиливает нашу устойчивость. Важно, что российские активы остаются обездвиженными и Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы. Спасибо за результат и единство», — написал он.

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет замороженных активов России. Он отметил, что объединение покроет неотложные финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы.

