Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:27, 19 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский отреагировал на решение ЕС по российским активам

Зеленский поблагодарил ЕС за финансовую поддержку Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского союза (ЕС) за решение Европейского совета по финансовой поддержке Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что соответствующее решение ЕС сделает Украину устойчивее и обездвижит российские активы. Кроме того, политик назвал предоставленный кредит гарантией безопасности Киева.

«Это значительная поддержка, которая действительно усиливает нашу устойчивость. Важно, что российские активы остаются обездвиженными и Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы. Спасибо за результат и единство», — написал он.

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет замороженных активов России. Он отметил, что объединение покроет неотложные финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на решение ЕС по российским активам

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Спутник Starlink потерял контроль из-за аномалии

    Россиянам спрогнозировали резкое подорожание машин

    В России призвали создать единую базу автозапчастей из КНР

    В российском городе объявили день траура после атаки украинских БПЛА

    Раскрыта судьба «криминального короля» Хитрика

    В словах Каллас увидели подстрекальства к войне

    Ключевой ставке в России предсказали снижение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok