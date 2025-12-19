Провал плана по использованию активов России назвали ошибкой двух политиков

NYT: Провал плана по активам РФ стал политической ошибкой фон дер Ляйен и Мерца

Провал плана ЕС по использованию российских активов для выдачи кредита Украине стал политической ошибкой канцлера ФРГ Фридриха Мерца и руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом говорится в репортаже The New York Times.

Оба политика выступали в поддержку этого плана, напоминает издание. Версия с использованием денег для кредита, на которой настаивали немецкий канцлер и глава ЕК, выглядит как их политическая ошибка на фоне невозможности ее реализации, подчеркивается в статье.

По итогам саммита и дискуссий все участвовавшие в них страны осознали, что конфискация активов РФ повлечет за собой финансовые и юридические последствия, которыми будет сложно управлять, заявил ранее премьер Бельгии Барт де Вевер.

В ЕС ранее приняли решение о том, что союз выделит Украине финансовый заем в размере 90 миллиардов евро в качестве помощи на 2026-2027 год. Заявление по этому поводу сделал глава Евросовета Антониу Кошта. Кредит, по его словам, будет обеспечен бюджетом Евросоюза. Возможность использования для погашения этого кредита замороженных активов России остается открытой, добавил канцлер Германии.