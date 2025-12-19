Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:19, 19 декабря 2025Экономика

Провал плана по использованию активов России назвали ошибкой двух политиков

NYT: Провал плана по активам РФ стал политической ошибкой фон дер Ляйен и Мерца
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Провал плана ЕС по использованию российских активов для выдачи кредита Украине стал политической ошибкой канцлера ФРГ Фридриха Мерца и руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом говорится в репортаже The New York Times.

Оба политика выступали в поддержку этого плана, напоминает издание. Версия с использованием денег для кредита, на которой настаивали немецкий канцлер и глава ЕК, выглядит как их политическая ошибка на фоне невозможности ее реализации, подчеркивается в статье.

По итогам саммита и дискуссий все участвовавшие в них страны осознали, что конфискация активов РФ повлечет за собой финансовые и юридические последствия, которыми будет сложно управлять, заявил ранее премьер Бельгии Барт де Вевер.

В ЕС ранее приняли решение о том, что союз выделит Украине финансовый заем в размере 90 миллиардов евро в качестве помощи на 2026-2027 год. Заявление по этому поводу сделал глава Евросовета Антониу Кошта. Кредит, по его словам, будет обеспечен бюджетом Евросоюза. Возможность использования для погашения этого кредита замороженных активов России остается открытой, добавил канцлер Германии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Что стоять на пороге — заходи в дом!» Путин пошутил о Зеленском после фото со стелой Купянска и порассуждал о его талантах

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Банк России понадеялся на продолжение снижения инфляции

    Москвичам пообещали Новый год как в кино

    Раскрыта реакция конкурента Сафонова на игру россиянина в стартовом составе ПСЖ

    Путин рассказал о сложной и опасной истории

    Путин отреагировал на снижение ключевой ставки фразой «стараюсь не вмешиваться»

    Путин высказался о страданиях бизнеса от налогов

    В Британии обратили внимание на одну деталь на карте за спиной Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok