Макрон пообещал единую политику по финансированию Украины за счет российских активов

Страны Евросоюза (ЕС) на саммите выработают единую политику финансированию Украины за счет замороженных российских активов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его цитирует Reuters.

«Начались важные дискуссии о том, как использовать эти активы, находящиеся в распоряжении России. Я имею в виду, что мы должны объединить всех. Мы найдем позицию», — пообещал французский лидер.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что ЕС вынужден прибегнуть к конфискации замороженных российских активов ради сохранения Украины.