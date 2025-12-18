Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:17, 18 декабря 2025Мир

Макрон пообещал единую политику по финансированию Украины за счет российских активов

Макрон: ЕС выработает политику финансирования Украины за счет активов России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) на саммите выработают единую политику финансированию Украины за счет замороженных российских активов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его цитирует Reuters.

«Начались важные дискуссии о том, как использовать эти активы, находящиеся в распоряжении России. Я имею в виду, что мы должны объединить всех. Мы найдем позицию», — пообещал французский лидер.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что ЕС вынужден прибегнуть к конфискации замороженных российских активов ради сохранения Украины.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Барщевский ответил на версии о своей громкой отставке из-за дела Долиной

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россиянам раскрыли способ вернуть деньги за неудачную стрижку

    Назван простой способ улучшить работу мозга в пожилом возрасте

    Треть рухнувших продаж УАЗа пришлись на «буханку»

    Редкое явление заметили в российском регионе

    На Макрона и Туска «напали» микрофоны на саммите по Украине в Брюсселе

    Водители в российском городе перечислили «допустимые» нарушения правил

    Макрон пообещал единую политику по финансированию Украины за счет российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok