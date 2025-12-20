Дзюба повторил свое скандальное видео для рекламы мессенджера Max

Футболист Дзюба снялся в рекламе мессенджера Max, пародируя свое интимное видео

В рекламе отечественного мессенджера Max принял участие футболист Артем Дзюба. Видео опубликовало издание «Спортс» в Telegram-канале.

Ролик содержит прямую отсылку к скандальному интимному видео с участием спортсмена.

Планируется ли показ этой рекламы на федеральных телеканалах или она создана исключительно для цифровой среды — пока не уточняется.

В ноябре 2020 года Дзюба также оказался в центре скандала, когда в сеть попало интимное видео с его участием. Инцидент привел к тому, что форварда временно исключили из сборной и лишили статуса капитана в петербургском «Зените», за который он тогда выступал.

После утечки видео Дзюба записал видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и в произошедшем может винить только себя.