Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:34, 20 декабря 2025Спорт

Дзюба повторил свое скандальное видео для рекламы мессенджера Max

Футболист Дзюба снялся в рекламе мессенджера Max, пародируя свое интимное видео
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В рекламе отечественного мессенджера Max принял участие футболист Артем Дзюба. Видео опубликовало издание «Спортс» в Telegram-канале.

Ролик содержит прямую отсылку к скандальному интимному видео с участием спортсмена.

Планируется ли показ этой рекламы на федеральных телеканалах или она создана исключительно для цифровой среды — пока не уточняется.

В ноябре 2020 года Дзюба также оказался в центре скандала, когда в сеть попало интимное видео с его участием. Инцидент привел к тому, что форварда временно исключили из сборной и лишили статуса капитана в петербургском «Зените», за который он тогда выступал.

После утечки видео Дзюба записал видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и в произошедшем может винить только себя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток погиб при взрыве регенеративного патрона в Химках. Двое пострадавших госпитализированы. Что известно о происшествии?

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    На Западе обрушились с критикой на Украину из-за вооружения

    На Украине заявили о переходе двух населенных пунктов под контроль ВС России

    Российский хоккеист описал чтение «Мертвых душ» словами «я засыпал»

    В Химках перекрыли дорогу к месту взрыва

    ВСУ атаковали российский энергетический объект

    Дзюба повторил свое скандальное видео для рекламы мессенджера Max

    Обгон снегоуборщика завершился гибелью шести человек в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok