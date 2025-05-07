На российском ТВ стартует уникальное шоу «Гладиаторы». Ради чего обычные люди сразятся с титулованными спортсменами?

11 мая в эфире телеканала НТВ в 20:20 состоится премьера нового шоу «Гладиаторы». Героям проекта предстоит пройти настоящую проверку на прочность — им придется соревноваться с профессиональными атлетами на выносливость, силу и ловкость. Подробности — в материале «Ленты.ру».

В шоу «Гладиаторы» зрители увидят, как самые обычные люди бросят вызов профессиональным спортсменам с выдающейся физической подготовкой. Их ждет серия испытаний на силу, ловкость и выносливость, которую придется пройти ради главного приза и почетного звания гладиатора.

Фото: пресс-служба НТВ

Каждое соревнование — это своего рода дуэль: участник против профессионала. Чтобы победить, герою нужно пройти все этапы и набрать максимум баллов. Среди испытаний — «Римский мост», где участник пытается удержаться на шатком подвесном мосту, а четыре гладиатора раскачиваются на канатах и стремятся сбросить его. Или «Вертикальный предел» — подъем на десятиметровую стену, который осложняется сопротивлением гладиаторов. И это лишь часть захватывающих испытаний. «Гладиаторы» — это зрелищное шоу с яркими персонажами и накалом эмоций. В каждом эпизоде зрители увидят эпичные схватки и драматичные моменты. Все это будет сопровождаться интригой, кто все-таки окажется сильнее духом и телом и докажет, что достоин звания гладиатора?

Фото: пресс-служба НТВ

Необычный формат

В каждом выпуске проекта на арену выходят четыре участника — две женщины и двое мужчин. Каждому из них предстоит сразиться на дуэли с профессиональным гладиатором. По итогам этапа в следующий раунд проходят только двое — одна женщина и один мужчина, набравшие наибольшее количество баллов.

Всего в проекте четыре этапа: отборочный тур, четвертьфинал, полуфинал и финал

В решающем поединке за звание гладиатора встретятся четверо сильнейших — две женщины и двое мужчин. Но победителями станут лишь два человека: одна участница и один участник, доказавшие, что именно они достойны этого титула.

Отважные участники

Бороться за главный приз и звание гладиатора будут обычные люди. Среди мужчин это предприниматели Александр Благов, Григорий Скурихин и Илья Сулоев, пожарные Андрей Крыжановский и Никита Пилюков, методист Владислав Зыленков, учитель физкультуры Александр Буга, ледовар-инструктор Иван Еремин, врач-уролог Асадулла Курбанов, повар Дмитрий Чернов и певец, солист группы «КВАТРО» Александр Елкин, а также бывший спецназовец ВДВ Тимур Бозов.

Фото: пресс-служба НТВ

С гладиаторами-женщинами будут соревноваться бизнесвумен Валентина Кулагина, женский коуч Ксения Пономарева, актриса театра и кино Юлия Подрядчик, фитнес-тренер и бывший дознаватель Анастасия Каткова, соучредитель спортивного клуба и нутрициолог Елена Пичуева, инструктор по плаванию Анастасия Блинова и тренеры Ксения Батурина, Наталья Соколова, Ольга Бугреева, Анастасия Володькина, Татьяна Минжуренко и Валерия Поклонская.

Фото: пресс-служба НТВ

Противостоять им будут 16 гладиаторов, каждый из которых обладает уникальной харизмой. Они будут возвращаться из выпуска в выпуск, чтобы защитить свою арену.

Каждый из них специально для шоу получил сценическое имя, под которым он будет выступать

Так, под именем Максимус будет сражаться дзюдоист, серебряный призер Олимпийских Игр в Лондоне, четырехкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы Александр Михайлин; под именем Геркулес — мастер спорта России международного класса по гиревому девятиборью Динар Хайртдинов. А имя Алтант на себя примерит спортивный блогер Александр Гуренко.

Фото: пресс-служба НТВ

«Все испытания кажутся мне легкими, проблемы будут только у участников. Желаю им удачи и советую быть аккуратнее, потому что многие испытания будут контактными, и риск получить травму все-таки есть, ну и, конечно, постараться дойти до финала. Все гладиаторы — жесткие ребята, все хотят показать себя и не пропустить никого из участников дальше.

Сейчас достаточно много проектов, где люди должны продемонстрировать свои возможности и силу воли. Но в них нет того, что есть в "Гладиаторах", а именно — тех, кто будет вставлять участникам палки в колеса и всячески мешать проходить испытания. В этом шоу гладиаторы покажут всем, что такое настоящая борьба. Это будет жесткий отбор, и в финал пройдут только самые стойкие участники», — отметил Александр Михайлин.

Его коллега по гладиаторскому амплуа — кандидат в мастера спорта по самбо Максим Трубицын, выступающий под сценическим именем Тайфун — специально для участия в шоу поменял свой тренировочный план и стал больше внимания уделять не силовым тренировкам, а занятиям на выносливость. «Истинный гладиатор должен обладать такими качествами, как храбрость, уверенность и, конечно, сила. Участникам пожелаю не бояться, ведь гладиаторы все здоровые ребята, а также оставаться самим собой, потому что если человек допускает мысль, что он слабее кого-то, то он уже проиграл. "Гладиаторы" — эффектное, зрелищное и контактное шоу. Думаю, что зрители проникнутся соревновательным духом этого проекта. Я же планирую получить максимальное удовольствие от участия в нем», — говорит Максим Трубицын.

Под именем Космос в команде мужчин-гладиаторов выступает трехкратный чемпион мира по фитнесу, вице-чемпион мира по фитнесу Никита Комаров; под именем Мачете — мастер спорта по боксу, рукопашному бою и панкратиону Вячеслав Скотников; боец, бронзовый призер чемпионата России по классическому бодибилдингу Владимир Вострецов предстанет в образе Спартака; а в образе Крикса — мастер спорта по рукопашному бою, бронзовый призер чемпионата России по силовому экстриму Эдуард Аваков.

Фото: пресс-служба НТВ

Из женской команды гладиаторов под именем Фурия будет соревноваться мастер спорта по бодибилдингу Анита Кучина, Валькирией стала мастер спорта России международного класса по регби, четырехкратная чемпионка Европы, участница Олимпийских Игр в Токио Яна Данилова, а мастер спорта по легкой атлетике, серебряный призер чемпионата Европы по гонкам с препятствиями Анна Иванова перевоплотится в Афину.

«"Гладиаторы" — это не только развлекательный, но и спортивный проект. На мой взгляд, спорт нужно развивать, чтобы люди тянулись к здоровому образу жизни. Это очень важно. Раньше я даже не представляла себя в таком формате, но все-таки решила подать заявку и попытать счастье. Это очень крутая возможность попробовать себя на экране и проверить, на что я способна. Честно сказать, когда я подавала заявку, я еще не понимала, буду я гладиатором или простым участником. Поэтому, когда мне написали, что утвердили меня как гладиатора, я удивилась и невероятно обрадовалась. Сразу подумала: "Ого, значит, я по-настоящему сильная"», — отметила мастер спорта по спортивной гимнастике, тяжелой атлетике, серебряный призер чемпионата России по функциональному многоборью Алена Гурьева. Она будет выступать под именем Гера.

Фото: пресс-служба НТВ

Кандидат в мастера спорта по боксу, кикбоксингу, панкратиону, чемпионка России по ММА, бронзовый призер чемпионата мира по ММА Земфира Алиева, выступающая под именем Заря, признается, что гладиатором ее делает наглость, сила, целеустремленность и бесстрашие. Этих же качеств она желает и участникам. «Главное — это просто выходить на сцену и с удовольствием выдерживать все испытания. Важно помнить, что все здесь борцы и у каждого свой профиль, поэтому, несмотря ни на что, нужно просто действовать, и все обязательно получится», — добавляет Заря.

В амплуа Ники перед зрителями и участниками предстанет мастер спорта по легкой атлетике, полиатлону, военному пятиборью, чемпионка мира и серебряный призер Всемирных военных игр Анастасия Навродская; образ Зены примерит кандидат в мастера спорта по джиу-джитсу и пауэрлифтингу Инна Коновалюк; а кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, спортивный блогер Наталья Луговских перевоплотится в Энигму.

Ведущие и судьи

Ведущими шоу «Гладиаторы» стали актер театра и кино Никита Панфилов, а также спортсмен, чемпион России и Европы по регби Кирилл Кошарин.

Фото: пресс-служба НТВ

В проекте даже ведущему приставили своего «гладиатора»

«Проект "Гладиаторы" популяризирует спорт и здоровый образ жизни. Я считаю, что человек должен стремиться к красоте, как внутренней, так и внешней, тогда он будет пребывать в гармонии с самим собой. Наше шоу как раз способствует тому, чтобы люди следили за своим физическим состоянием. Вот я все детство посвятил греко-римской борьбе, учился в школе олимпийского резерва, но, когда стал все больше травмироваться, понял, что профессиональный спорт не для меня, а чтобы находиться в хорошей форме достаточно зарядки. Наши дедушки уже все придумали за нас, поэтому главное заниматься физической нагрузкой каждый день, и все будет хорошо, — отметил Никита Панфилов.

Фото: пресс-служба НТВ

«Мне сразу безумно понравился формат этого шоу, зрителей ждут невероятные сражения и накал страстей. Все гладиаторы очень мощные, думаю, участникам будет непросто одолеть их, поэтому в финал пройдут только самые стойкие. Многих гладиаторов я знал еще до съемок, они точно готовы отстоять свой Колизей! Конечно, все участники настроены на победу, и с каждым новым этапом это рвение будет только расти. Но нужно понимать, что это спорт и все испытания будут проходить строго в рамках правил», — добавил Кирилл Кошарин.

Фото: пресс-служба НТВ

Оценивать прохождение участниками испытаний и следить за соблюдением Аправил будут судьи. Это также профессиональные спортсмены, которые выступают только за честную борьбу. Среди них — Ирина Турчинская, ведущая спортивных проектов и жена популярного российского спортсмена Владимира Турчинского, известного многим как «гладиатор Динамит». Также следить за состязаниями будут мастер спорта по бодибилдингу, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, абсолютный чемпион России и семикратный чемпион Москвы по бодибилдингу Андрей Попов; мастер спорта по спортивному и боевому самбо, бронзовый призер чемпионата Европы по боевому самбо Николай Гончаров; и кандидат в мастера спорта по вольной борьбе и бронзовый призер чемпионата мира Евгений Денисов.

«Мне кажется, что "Гладиаторы" — это тот проект, который помогает как участникам, так и гладиаторам максимально раскрыться и влюбить в себя всю страну. Это шоу поможет им узнать себя с новой стороны и понять, что они могут быть настоящими героями. Я бы каждому из них дала совет выходить на эту арену с тотальной уверенностью в своих силах. Именно она почти всегда и приводит к победе. Думаю, что победители этого шоу должны обладать огромным желанием быть первыми, ну и, конечно, немного фарта никогда не повредит», — отметила Ирина Турчинская.

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