В продаже появился уникальный гаджет от realme. Чем он порадует россиян?

На российский рынок выходит новая серия realme 15, и главный в ней — 15 Pro 5G. Производитель обещает смартфон с тройной системой камер по 50 мегапикселей каждая и оптимизированными для вечеринок AI функциями работы с изображениями, большим экраном 144 герца и батареей на два дня работы. Мы проверили, как он ведет себя на улице и в помещении, что дают вечерние AI-режимы и насколько удобна быстрая постобработка голосом. Разбираемся, в чем 15 Pro 5G действительно лидирует и кому разумнее выбрать младшие модели серии 15 5G и 15T.

Дизайн

В realme 15 Pro 5G переработан тыльный модуль. Вместо круглого — компактный прямоугольный блок с тремя объективами в аккуратных окантовках. Спинка матовая и тактильно сухая, отпечатки почти не видны. Экран с равномерным 4D-закруглением по периметру: кромка мягкая, жесты с боков выполняются точно, палец скользит без зацепов. Лицевая панель прикрыта надежным Corning Gorilla Glass 7i.

Корпус воспринимается легче, чем ожидаешь от модели с крупной батареей. Баланс массы смещен к центру, хват, уверенный даже без чехла. Кнопки удобно собраны на правом торце. Выступающий блок камер ладонь не царапает. Цвета — белый и бархатный зеленый.

realme 15 5G выдерживает общий стиль серии. Строгий прямоугольный блок камер, спокойные фактуры, более стройный силуэт при толщине менее 7,7 миллиметра. Спереди — защитное стекло AGC DT-Star D+. Палитра — розовый шелк и черный металл.

У realme 15T сделан акцент на визуально легкой передней панели. Верхняя и боковые рамки — 1,73 миллиметра, профиль экрана 4R с мягкими радиусами, корпус тоньше 7,8 миллиметра. Цвета — белый, темно-серый, голубой металлик.

Вся серия realme 15 выглядит цельно и сдержанно: лаконичные формы, аккуратные выпирающие модули камер, тонкие корпуса

У модели Pro — наиболее флагманская подача с 4D-скруглением и стеклом Gorilla Glass 7i, плюс заметно продуманный баланс по весу и хвату.

Экран

В realme 15 Pro 5G дисплей — один из главных инструментов. Это 4D AMOLED 144 герца с разрешением 1.5K. Пиковая яркость заявлена до 6500 нит, частота ШИМ 4320 герц.

На улице картинка читаемая, HDR выглядит объемно, полутона держатся ровно. Частота обновления адаптируется под сценарий.

В интерфейсе и анимациях — максимум плавности, в обычных приложениях система чаще держит 120 или 90 герц, экономя заряд. Вечером экран не утомляет. Высокий ШИМ дает мягкое затемнение, текст читается комфортно. Закругления равномерные, жесты по краям срабатывают точно.

Калибровка аккуратная, профиль по умолчанию яркий, но без перенасыщения. Можно переключиться на более естественные тона. В обоих вариантах кожа остается правдоподобной, белый не «сереет» при снижении яркости. Автояркость хорошо работает и в темноте, и на солнце.

У realme 15 5G логика схожа. AMOLED на 144 герц дает ту же плавность, пиковая яркость до 4500 нит, ШИМ 3840 Гц. Защита — стекло AGC DT-Star D+. Это надежный повседневный экран с приоритетом читаемости и времени работы.

realme 15T делает ставку на визуальную легкость

4R AMOLED 6,57 дюйма, 120 герц, верхняя и боковые рамки 1,73 миллиметра. На солнце до 1400 нит, пиково до 4000 нит. ШИМ 2160 герц. Картинка контрастная, прокрутка плавная, энергопотребление экономичнее на длинной дистанции.

У всей серии — единый стандарт комфорта и читаемости, у Pro — максимальный запас в яркости и частоте.

Камеры и AI-функции

realme 15 Pro 5G делает упор на портретную и групповую съемки и вечерний свет. Три модуля по 50 мегапикселей работают как единая система. Основная Sony IMX896 с оптической стабилизацией дает естественные цвета и чистую картинку днем и в помещении. Широкоугольная с разрешением 50 мегапикселей помогает захватить пространство и интерьер, а фронтальная 50 мегапикселей — для выразительных селфи.

В темноте помогают AI Party Mode и Magic Glow 2.0, постоянная Fill Light выравнивает свет и сохраняет натуральный тон лица. Видео пишется в 4K 60 к/с на любой из трех камер, так что удобно сохранять динамику без смены ракурса.

Для быстрой доводки кадра есть AI Edit Genie с голосовыми командами на русском, и, как мы смогли убедиться, это очень удобно. Кроме серьезного улучшения качества фото при слабом освещении, эта функция может еще многое, например, делает цветокоррекцию и наводит нужную резкость движущихся объектов.

realme 15 5G сохраняет почерк серии. Основная 50-мегапиксельная Sony IMX882 с OIS уверенно работает на улице и в помещении. Есть ультраширокий 8 мегапикселей — для поездок и групп, фронтальная 50 мегапикселей — для портретов и селфи, 4K-съемка на основную и фронтальную. AI Party Mode и Magic Glow помогают получить ровный результат в сложном свете.

realme 15T ориентирован на простую и быструю съемку людей

Две камеры по 50 мегапикселей — тыловая и фронтальная OV50D40 — дают понятный портретный рисунок. Те же «вечериночные» алгоритмы приводят кадр к готовому виду прямо на месте. И так же здесь AI Edit Genie экономит время на правках перед публикацией.

Производительность и интерфейс

realme 15 Pro 5G работает на Snapdragon 7 Gen 4. Нейронный блок ускоряет камерные режимы и AI Edit Genie, эффекты применяются быстро. В повседневных задачах все происходит без задержек — камера открывается мгновенно, между мессенджерами, картами и галереей можно переключаться свободно. В играх держится высокий кадр до 120 к/с, для MLBB заявлено до 144 к/с. Большая испарительная камера помогает сохранять стабильность в длинных сессиях.

Интерфейс Realme UI 6.0 на Android 15 работает плавно. Жесты точные, разделение экрана и плавающие окна настроены изначально, удобный быстрый доступ к инструментам камеры и AI.

realme 15 5G на MediaTek Dimensity 7300+. Смартфон шустро справляется с повседневными задачами, в играх держит комфортные пресеты с высоким FPS. Интерфейс такой же быстрый и знакомый, как у Pro — те же жесты, многозадачность и быстрые инструменты камеры и AI.

realme 15T использует MediaTek D6400 MAX. Акцент на отклик: приложения стартуют быстро, AI Boost помогает переключаться без подвисаний. Камера запускается моментально, параллельно можно держать навигацию и музыку. Интерфейс повторяет логику серии — все нужное доступно за пару жестов.

Автономность и зарядка

realme 15 Pro 5G рассчитан на длинный день. Батарея 7000 миллиампер-часов с кремниевым анодом, заявлены два дня типичного использования. В обычном ритме к вечеру второго дня, как мы убедились, остается запас. Зарядка 80 ватт идет в комплекте: от 0 до 100 процентов — около часа. За 20-30 минут у розетки смартфон набирает достаточно, чтобы спокойно дожить до вечера.

Есть еще обходная зарядка — питание идет напрямую на плату, корпус меньше греется во время игр и стримов. Производитель заявляет сохранение более 80 процентов емкости через пять лет активного использования.

realme 15 5G повторяет ключевые преимущества. Та же батарея 7000 миллиампер-часов, те же 80-ваттная зарядка и заявленные два дня работы. Система сама снижает частоту обновления экрана там, где это экономит ресурс.

realme 15T делает ставку на максимальную автономность. Батарея 7000 миллиампер-часов, зарядка 60 ватт, заявлено до трех дней без розетки. Полное восстановление — примерно 75 минут. Короткая подзарядка днем дает ощутимый запас для вечерних задач.

Итог по серии

Серия realme 15 выходит на российский рынок с понятным разделением ролей.

15 Pro 5G — главный. Он уверенно снимает людей в помещении и на улице, держит 4K 60 к/с на всех трех камерах, предлагает яркий и плавный экран и спокойно переживает длинный день с быстрой зарядкой в комплекте.

15 5G — сбалансированный выбор на каждый день. Есть OIS на основной камере, 144-герцевый AMOLED и та же 80-ваттная зарядка. Для путешествий пригодится ультраширик, фронтальная камера не уступает по деталям.

15T — про срок службы от одной зарядки. Большая батарея, 60 ватт для ежедневного режима, простая съемка портретов и селфи без лишних настроек.

Общий почерк серии — сдержанный дизайн, тонкие корпуса, акцент на съемке людей и удобные AI-инструменты

Выбор сводится к приоритетам: максимум фото возможностей и экрана у Pro, универсальный баланс у 15 5G, максимум времени вдали от розетки у 15T.

Кому подойдет

realme 15 Pro 5G для тех, кто часто снимает людей, особенно, когда их много. Ведущие, музыканты, организаторы событий, создатели контента и просто активные пользователи соцсетей явно оценят возможность делать ровные портреты в помещении с теплым светом, выразительные селфи и стабильное видео 4K 60 к/с. Важен и экран, который читается на солнце, и батарея на длинный день. Снять, быстро исправить голосом и опубликовать — это про него.

realme 15 5G подойдет тем, кому нужен сбалансированный смартфон на каждый день. На работе, в поездках, на городских прогулках. OIS на основной камере помогает при съемке вечерних сцен, ультраширик выручает в путешествиях, 144 герц дают приятную плавность. Зарядка 80 ватт и большая батарея снимают вопрос с розеткой.

realme 15T — для тех, кто ценит время работы смартфона. Пользователям должны понравиться и два-три дня без лишнего контроля за процентом зарядки, и плавный экран, и то, что портреты и селфи получаются быстро с ровным тоном кожи и хорошей детализацией.

Цены и подарки

realme 15 Pro в конфигурации 12+512: от 44999 рублей

realme 15 Pro в конфигурации 8+256: от 39999 рублей

При покупке realme 15 Pro в любой конфигурации наушники realme Buds Air 7 в подарок.

realme 15 5G в конфигурации 12+512: от 36999 рублей

realme 15 5G в конфигурации 12+256: от 33999 рублей

realme 15 5G в конфигурации 8+256: от 31999 рублей

При покупке realme 15 5G в любой конфигурации наушники realme Buds Air 7 в подарок.

realme 15T в конфигурации 12+256: от 26999 рублей

realme 15T в конфигурации 8+256: от 23999 рублей

realme 15T в конфигурации 8+128: от 21999 рублей

При покупке realme 15T в любой конфигурации наушники realme Buds T200X в подарок.

