08:00, 16 декабря 2025Из жизни

Секс-работница рассказала об отношениях с мужчиной старше нее на 39 лет

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Австралийская вебкам-модель и стриптизерша Нова Хоторн влюбилась в клиента старше нее на 39 лет и вступила с ним в отношения. Особенности их романа она раскрыла изданию Metro.

Нова рассказала, что попала в секс-индустрию, поскольку очень нуждалась в деньгах. Сначала она продавала фотографии интимного характера, потом стала танцевать на шесте, затем заниматься стриптизом и в конце концов устроилась в бордель.

Когда Нове было 23 года, она познакомилась с Джеймсом (имя изменено). Он хотел быть для секс-работницы сахарным папочкой. Нова призналась, что сначала воспринимала Джеймса исключительно как клиента. Все изменилось, когда девушку выселили из съемной квартиры. Мужчина приютил ее, и они лучше узнали друг друга.

По словам Новы, 62-летний Джеймс остается очень сексуальным. Он заботится об окружающей среде и выступает за социальную справедливость. Девушка призналась, что ее зацепило, что мужчина уважал ее выбор быть вегетарианкой и готовил для нее соответствующие блюда.

«И учитывая все, что нас объединяло — наши ценности, взгляд на жизнь, наш юмор, вскоре нам обоим стало ясно, что, независимо от разницы в возрасте, мы счастливы друг с другом», — объяснила Нова. Ради Джеймса она перестала спать с другими мужчинами и продолжила заниматься только стриптизом и вебкамом.

«Я никогда не собиралась влюбляться в сахарного папочку, но все же влюбилась. И, поверьте, жизнь никогда не была слаще», — заявила девушка.

Ранее 40-летняя женщина, называющая себя Фрейей, рассказала об интимной жизни с 54-летним мужем. Она пожаловалась, что ее либидо выше, чем у супруга, к тому же он слишком редко бывает дома из-за работы.

