09:04, 8 декабря 2025Из жизни

Женщина пожаловалась на секс с мужем старше ее на 14 лет

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

40-летняя женщина, называющая себя Фрейей, рассказала об интимной жизни с 54-летним мужем. Ее историей делится Metro.

Фрейя состоит в отношениях с Джейком (имя изменено) уже 18 лет. Женщина призналась, что последнее время ее не устраивает секс с мужем, который старше нее на 14 лет. Она объяснила, что ее либидо всегда было выше, чем у Джейка. Но последнее время и его сексуальное желание стало уменьшаться.

Не способствует их интимной жизни и работа мужчины: он часто не бывает дома по ночам. По словам Фрейи, она нередко попадает в ситуации, когда только начинает испытывать возбуждение, а Джейку уже нужно уходить. Женщина пожаловалась, что из-за этого они могут не заниматься сексом неделями.

При этом мужчина продолжает говорить Фрейе, какая она сексуальная. Долгие недели без секса они стараются компенсировать несколькими половыми актами в свободные дни. Но это раздражает Фрейю.

Женщина рассказала, что перед свадьбой они договорились с Джеком о возможности иметь любовников. Причем предложил это именно мужчина. «Он хотел убедиться, что я счастлива и довольна. Мое счастье всегда было его главным приоритетом, и это мило», — отметила Фрейя.

Однако, как признается женщина, она не уверена, что воспользуется этой возможностью. Ей кажется, что лучше заниматься отличным сексом, но редко, чем самым обычным, но часто.

Ранее сообщалось, что молодая жительница США Ханна Диксон назвала лучшую сторону отношений с 57-летним бойфрендом. Она объяснила, что у взрослых мужчин всегда есть цели и стремления.

