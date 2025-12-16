Реклама

07:55, 16 декабря 2025Экономика

Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде

Синоптик Тишковец: В Москве 16 декабря ожидается ледяной дождь
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Globallookpress.com

В Москве во вторник, 16 декабря, прогнозируется ледяной дождь. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в течение дня воздух в городе прогреется до нуля-плюс трех градусов Цельсия. «В течение дня скажется влияние и прохождение теплого атмосферного фронта, сопровождаемого снегопадом, переходящим мозаично в ледяной дождь и обычный дождь — прогнозируется до миллиметров осадков», — поделился информацией Тишковец. Юго-западный ветер, продолжил он, будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду. Что касается давления, оно составит 749 миллиметров ртутного столба.

Сотрудники Гидрометцентра сообщили, что в Москве во вторник ожидаются гололед, налипание мокрого снега и гололедица.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что погода в столице большую часть этой недели будет на пять-шесть градусов превышать климатическую норму.

