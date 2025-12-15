Москвичам пообещали оттепель

Синоптик Позднякова: В Москву на этой неделе вернется оттепель

На предстоящей неделе в Москву вернется оттепель. Такую погоду жителям столицы пообещала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

По словам синоптика, понедельник, 15 декабря, станет заключительным морозным днем на этой неделе — столбики термометров покажут минус четыре-шесть градусов. В ночь на вторник, 16 декабря, в Москве прогнозируется аналогичная температура, а в Подмосковье местами будет прохладнее, до минус восьми градусов. «Ночью пройдет небольшой снежок, а днем это уже будут небольшие осадки, возможно, гололед, потому что максимальная температура уже достигнет во второй половине дня в Москве плюс два градуса, по региону минус один-плюс два градуса», — поделилась информацией Позднякова. В последующие дни, продолжила она, существенных осадков не ожидается. В ночные часы будет от минус двух до плюс трех градусов, а днем — от минус одного до плюс четырех, что значительно превышает климатическую норму для этого периода.

«Ветер уже сменится на более теплый юго-западный и западный. Погоду будет определять северная периферия антициклона с юга. Поэтому погода у нас будет вновь оттепельная, градусов на пять-шесть температурный режим будет выше климатической нормы», — подытожила специалист.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в Новый год в Москве столбики термометров покажут около нуля-минус пяти градусов. При этом он допустил, что температура может опуститься еще ниже, до минус восьми градусов.