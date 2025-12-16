Суд отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной

Суд первой инстанции отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной

Суд первой инстанции отказал покупательнице квартиры певицы Ларисы Долиной Полине Лурье во взыскании с артистки убытков, поскольку она имеет право потребовать их с мошенников, под влиянием которых Долина продала квартиру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Суд указал, что деньги за квартиру получили злоумышленники в результате совершения преступления. При этом у Лурье есть возможность предъявить требования о возмещении соответствующих убытков.

Ранее в деле Долиной обнаружили грубую ошибку. Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) назвала ошибкой, что с певицы не взыскали деньги за квартиру.

До этого Долина пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице квартиры.«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Я приняла единственное решение — вернуть ей деньги за квартиру. Это единственный выход», — сказала певица.