22:03, 5 декабря 2025Культура

Лариса Долина пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице квартиры

Лариса Долина пообещала вернуть деньги покупательнице квартиры Полине Лурье
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Народная артистка РФ Лариса Долина пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Я приняла единственное решение — вернуть ей деньги за квартиру. Это единственный выход», — заявила Долина.

Певица добавила, что мошенническая схема, жертвой которой она оказалась, не имеет отношения к Полине, так что будет честным возместить ей ущерб. «Этих денег у меня нет, но я на всю страну обещаю в полном объеме все вернуть. Это мои проблемы, и я буду их решать», — добавила она.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина впервые откровенно рассказала полную мошенническую схему, из-за которой потеряла квартиру.

