Лариса Долина пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице квартиры

Лариса Долина пообещала вернуть деньги покупательнице квартиры Полине Лурье

Народная артистка РФ Лариса Долина пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Я приняла единственное решение — вернуть ей деньги за квартиру. Это единственный выход», — заявила Долина.

Певица добавила, что мошенническая схема, жертвой которой она оказалась, не имеет отношения к Полине, так что будет честным возместить ей ущерб. «Этих денег у меня нет, но я на всю страну обещаю в полном объеме все вернуть. Это мои проблемы, и я буду их решать», — добавила она.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина впервые откровенно рассказала полную мошенническую схему, из-за которой потеряла квартиру.