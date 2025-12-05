Долина впервые подробно рассказала о мошеннической схеме с квартирой

Певица Лариса Долина впервые раскрыла полную схему обмана с квартирой и деньгами

Певица Лариса Долина впервые откровенно рассказала полную мошенническую схему, из-за которой потеряла квартиру. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

В ходе откровенного интервью народная артистка России призналась, что мошенническая схема происходила в несколько этапов, она была на связи со злоумышленниками в течение нескольких дней, они следили за каждым ее шагом. По словам Долиной, на протяжении долгого времени она была уверена, что сотрудничает со спецслужбами и помогает поймать преступников.

«Они следили не только за мной, но и за моими детьми. Были такие скрытые угрозы: ваши девочки сейчас на даче, не волнуйтесь, мы присмотрим за ними. Я боялась и верила безусловно, думая, что это же сотрудники органов», — сообщила певица.

Также она отметила, что изначально с «сотрудниками ФСБ» Долину свели якобы ее знакомые и коллеги. На самом же деле это был сгенерированный с помощью нейросетей голос. Это повлияло на доверие Ларисы Александровны к дальнейшей реализации плана преступников.

Ранее певица Лариса Долина призналась, что не понимала, как жить дальше после того, как стала жертвой мошенников.