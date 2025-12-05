Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:51, 5 декабря 2025Культура

Долина впервые подробно рассказала о мошеннической схеме с квартирой

Певица Лариса Долина впервые раскрыла полную схему обмана с квартирой и деньгами
Андрей Шеньшаков

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Певица Лариса Долина впервые откровенно рассказала полную мошенническую схему, из-за которой потеряла квартиру. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

В ходе откровенного интервью народная артистка России призналась, что мошенническая схема происходила в несколько этапов, она была на связи со злоумышленниками в течение нескольких дней, они следили за каждым ее шагом. По словам Долиной, на протяжении долгого времени она была уверена, что сотрудничает со спецслужбами и помогает поймать преступников.

«Они следили не только за мной, но и за моими детьми. Были такие скрытые угрозы: ваши девочки сейчас на даче, не волнуйтесь, мы присмотрим за ними. Я боялась и верила безусловно, думая, что это же сотрудники органов», — сообщила певица.

Также она отметила, что изначально с «сотрудниками ФСБ» Долину свели якобы ее знакомые и коллеги. На самом же деле это был сгенерированный с помощью нейросетей голос. Это повлияло на доверие Ларисы Александровны к дальнейшей реализации плана преступников.

Ранее певица Лариса Долина призналась, что не понимала, как жить дальше после того, как стала жертвой мошенников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лариса Долина пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице квартиры

    Стали известны результаты жеребьевки ЧМ-2026

    Долина объяснила долгое молчание после скандала с квартирой

    Путин завершил двухдневный визит в Индию

    Военкоры сообщили об угрозе Краматорску

    На Западе сделали мрачный прогноз о Зеленском

    Обманувший Долину мошенник представился ректором вуза

    Долина рассказала о слежке за своей семьей со стороны мошенников

    При обысках у Ермака нашли множество оккультных предметов

    Медведев предложил США отправить подлодки к берегам Франции после слов Макрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok