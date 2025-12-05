Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:31, 5 декабря 2025Культура

Долина оценила перспективы дальнейшей жизни после скандала с квартирой

Лариса Долина призналась в непонимании, как жить дальше после обмана мошенников
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Певица Лариса Долина призналась, что не понимала, как жить дальше после того, как стала жертвой мошенников. Ее слова передает Первый канал в анонсе программы «Пусть говорят» с участием артистки.

«Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше», — рассказала о том, что с ней происходило, Долина.

Согласно опросу «Ленты.ру», в котором приняли участие 32 тысячи человек, большинство россиян осуждают Ларису Долину в деле о ее квартире.

Певица продала свое жилье в Москве Полине Лурье за 112 миллионов рублей, но после оспорила сделку, заявив, что стала жертвой мошенников. Ей вернули квартиру, при этом избавив от необходимости возвращать деньги покупательнице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

    В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

    Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

    Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

    Правительство европейской страны разошлось во мнениях по вопросу Украины

    Стало известно следующее место работы Александра Кержакова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok