Долина оценила перспективы дальнейшей жизни после скандала с квартирой

Лариса Долина призналась в непонимании, как жить дальше после обмана мошенников

Певица Лариса Долина призналась, что не понимала, как жить дальше после того, как стала жертвой мошенников. Ее слова передает Первый канал в анонсе программы «Пусть говорят» с участием артистки.

«Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше», — рассказала о том, что с ней происходило, Долина.

Согласно опросу «Ленты.ру», в котором приняли участие 32 тысячи человек, большинство россиян осуждают Ларису Долину в деле о ее квартире.

Певица продала свое жилье в Москве Полине Лурье за 112 миллионов рублей, но после оспорила сделку, заявив, что стала жертвой мошенников. Ей вернули квартиру, при этом избавив от необходимости возвращать деньги покупательнице.