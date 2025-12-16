Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:34, 16 декабря 2025Силовые структуры

В деле Долиной обнаружили грубую ошибку

МАЮК уведомила Верховный суд о допущенной в деле о квартире Долиной ошибке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) пришла к заключению, что нижестоящие суды допустили грубую ошибку в деле певицы Ларисы Долиной. Об этом написала газета «Коммерсантъ».

Эксперты сочли ошибкой, что с певицы не взыскали деньги за квартиру. Об этом МАЮК уведомила Верховный суд России.

«Решения по делу вызвали большой общественный резонанс в связи с тем, что суды постановили вернуть квартиру продавцу, признав продажу совершенной под влиянием заблуждения или обмана, однако не обязали госпожу Долину вернуть деньги покупателю», — подчеркнул представитель организации.

Отмечается, что правовое заключение ассоциации приурочено к заседанию гражданской коллегии Верховного суда, которое запланировано на сегодня, 16 декабря. Коллегия рассмотрит жалобу покупательницы Полины Лурье о признании сделки с Долиной недействительной.

Ранее россияне обрушились с критикой на певицу после того, как суд решил оставить певице квартиру, которую у нее приобрела Полина Лурье. Полученные от продажи деньги Долина отдала мошенникам. При этом покупательнице деньги до сих пор не вернули.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина заявила о подрыве «Варшавянки» в Новороссийске. Черноморский флот опроверг уничтожение российской подлодки

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    В деле Долиной обнаружили грубую ошибку

    Зеленский заявил об отсутствии консенсуса по вопросу территорий

    Россиянин описал законы США фразой «музей юридических странностей»

    Москвичи заключили рекордное количество браков в 2025 году

    Украину предупредили о риске потерять Одессу и Николаев

    Статуя Свободы рухнула от ветра в одной стране

    В Италии указали на неожиданные последствия от антироссийских санкций Евросоюза

    Голодный крокодил съел 16-летнюю девушку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok