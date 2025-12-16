В деле Долиной обнаружили грубую ошибку

МАЮК уведомила Верховный суд о допущенной в деле о квартире Долиной ошибке

Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) пришла к заключению, что нижестоящие суды допустили грубую ошибку в деле певицы Ларисы Долиной. Об этом написала газета «Коммерсантъ».

Эксперты сочли ошибкой, что с певицы не взыскали деньги за квартиру. Об этом МАЮК уведомила Верховный суд России.

«Решения по делу вызвали большой общественный резонанс в связи с тем, что суды постановили вернуть квартиру продавцу, признав продажу совершенной под влиянием заблуждения или обмана, однако не обязали госпожу Долину вернуть деньги покупателю», — подчеркнул представитель организации.

Отмечается, что правовое заключение ассоциации приурочено к заседанию гражданской коллегии Верховного суда, которое запланировано на сегодня, 16 декабря. Коллегия рассмотрит жалобу покупательницы Полины Лурье о признании сделки с Долиной недействительной.

Ранее россияне обрушились с критикой на певицу после того, как суд решил оставить певице квартиру, которую у нее приобрела Полина Лурье. Полученные от продажи деньги Долина отдала мошенникам. При этом покупательнице деньги до сих пор не вернули.

