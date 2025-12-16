В России собрались ввести обязательную маркировку презервативов

Минпромторг собрался расширить систему маркировки «Честный знак» на презервативы

Обязательная маркировка товаров в системе «Честный знак» может быть расширена на презервативы с июня 2026 года. Соответствующий проект постановления на портале нормативных актов опубликовал Минпромторг.

Также в списке новых категорий, подлежащих маркировке, есть имплантаты для пластической хирургии и косметологии (филлеры и нити), терапевтическая дыхательная аппаратура, инкубаторы для новорожденных, шприцы, инфузионные системы, медицинские салфетки, пробирки и одноразовые маски.

Эксперимент по маркировке указанных изделий стартовал еще в сентябре 2024 года. Однако с того момента участие в проекте остается добровольным, при этом коды маркировки производители получают на безвозмездной основе.

В августе положение продлили до февраля 2026-го, а осенью ведомство предложило продлить его до августа того же года. Таким образом, новое предложение отменяет предыдущее, представленное совсем недавно.

Отдельно в проекте постановления предложено уточнить коды классификации для некоторых уже маркируемых изделий, таких как очистители воздуха, коронарные стенты и компьютерные томографы.

Ранее сообщалось, что власти Китая в рамках политики стимулирования рождаемости с 1 января 2026 года вернут налог в размере 13 процентов на средства контрацепции, в том числе на презервативы.