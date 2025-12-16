Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:59, 16 декабря 2025Экономика

В России собрались ввести обязательную маркировку презервативов

Минпромторг собрался расширить систему маркировки «Честный знак» на презервативы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Pixabay

Обязательная маркировка товаров в системе «Честный знак» может быть расширена на презервативы с июня 2026 года. Соответствующий проект постановления на портале нормативных актов опубликовал Минпромторг.

Также в списке новых категорий, подлежащих маркировке, есть имплантаты для пластической хирургии и косметологии (филлеры и нити), терапевтическая дыхательная аппаратура, инкубаторы для новорожденных, шприцы, инфузионные системы, медицинские салфетки, пробирки и одноразовые маски.

Эксперимент по маркировке указанных изделий стартовал еще в сентябре 2024 года. Однако с того момента участие в проекте остается добровольным, при этом коды маркировки производители получают на безвозмездной основе.

В августе положение продлили до февраля 2026-го, а осенью ведомство предложило продлить его до августа того же года. Таким образом, новое предложение отменяет предыдущее, представленное совсем недавно.

Отдельно в проекте постановления предложено уточнить коды классификации для некоторых уже маркируемых изделий, таких как очистители воздуха, коронарные стенты и компьютерные томографы.

Ранее сообщалось, что власти Китая в рамках политики стимулирования рождаемости с 1 января 2026 года вернут налог в размере 13 процентов на средства контрацепции, в том числе на презервативы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии назвали ключевое условие прочного мира в Европе

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    В Конгрессе США предложили «способные пережить Трампа» гарантии безопасности Украине

    Поставки южнокорейской лапши в Россию взлетели

    ВСУ атаковали Россию десятками дронов

    Россиянин забрал у матери девятилетнего сына и сбежал

    МВД объявило в розыск незаконно завладевшего землей бывшего депутата Госдумы

    Секс-работница рассказала об отношениях с мужчиной старше нее на 39 лет

    На Западе рассказали о новом миропорядке Трампа

    В России собрались ввести обязательную маркировку презервативов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok