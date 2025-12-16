Реклама

08:00, 16 декабря 2025

На Западе рассказали о новом миропорядке Трампа

Социолог Дэвид Лэйн: Стратегия Трампа исходит из гегемонистской роли США в мире
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Стратегия президента США Дональда Трампа все равно исходит из гегемонистской роли Соединенных Штатов в мире. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал член Академии социальных наук Великобритании, почетный профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн.

«Стратегия по-прежнему исходит из гегемонистской роли США. Она предлагает модель многополярной, но иерархичной экономической мировой системы, где Соединенные Штаты сохраняют ведущую позицию», — заметил он.

При этом, по словам социолога, США могли бы способствовать формированию нового миропорядка, который сформируют суверенные государства. Они могут сгруппироваться по регионам и осуществлять власть в строго отведенных территориальных зонах, однако исключением этого станет Западное полушарие, где доминирующая роль отводится США, добавил эксперт.

Ранее Лэйн назвал ключевое условие прочного мира в Европе. По его мнению, им может стать роспуск НАТО.

