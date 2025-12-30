Пятый канал определил тренды телесезона. Чем запомнился уходящий год?

2025 год стал для Пятого канала годом стратегического результата. Телеканал завершает его с полной контентной независимостью, устойчивыми позициями в ТОП федерального эфира, расширенной линейкой собственных детективов и абсолютным рекордом главного выпускного страны — «Алые паруса».

Эфир собственного производства

Главный итог 2025 года — практически полный отказ от покупного контента. Пятый канал сделал ставку на сериалы и программы собственного производства и выстроил вокруг них целостную эфирную сетку.

За год в эфире вышло более 6500 часов сериального и более 1000 часов программного контента. В сумме почти 8000 часов детективных, информационных, социально значимых и развлекательных историй. Такой объем позволил каналу не только закрыть ключевые тайм-слоты, но и сформировать собственный медийный стиль — с понятной жанровой территорией и узнаваемыми героями.

Рейтинги: стабильный ТОП и сильные аудитории

По предварительным данным, в 2025 году Пятый сохранил позиции в ТОП-4 федеральных каналов в ключевой аудитории «Все 25-59» с долей 6,6 процента. В аудиториях «Все 4+» и «Все 18+» доли составили 7 и 7,2 процента соответственно.

Канал по-прежнему очень нравится женской аудитории. Пятый занимает второе место среди женщин «25-59» с долей 7,4 процента за сутки в целом.

Сериалы собственного производства с понедельника по четверг в слоте 22:20-00:00 стали абсолютными лидерами у женщин «18-45» с долей 8,3 процента. Эта же линейка принесла второе место у женщин «25–59» с долей 10,6 процента и третье место в аудитории «Все 25-59» с долей 8,1 процента.

В прайме рабочих дней с 19:00 до полуночи детективы и программы Пятого — первые в слоте по популярности у женщин «18-45», вторые у женщин «25-59» и третьи в ключевой аудитории «Все 25-59». В рабочие дни канал занимает первое место по показателю доли сразу в двух женских аудиториях — «25-54» и «35-45».

Вселенная сериалов Пятого

2025 год подтвердил статус Пятого как одного из главных производителей сериального контента в стране. Проекты собственной линейки стабильно входили в тройку лидеров в своих тайм-слотах.

Среди флагманов — «Великолепная Пятерка», «Свои», «Наш спецназ», «Наш спецназ. Ингушетия-2», «Контуженный», «Настоящий», «Пилигрим», «Следопыт», «Эльбрус», «Условный мент», «Изгой. Отцы», «Опасный», «Дуплет».

Год оказался богатым на премьеры. «Следопыт» рассказал историю бывшего егеря, который из-за конфликта с местным мэром переезжает в Санкт-Петербург, где открывает в себе талант сыщика и устраивается оперуполномоченным. «Опасный» с Кириллом Полухиным показал экспериментальный отдел полиции, в котором работают заключенные. «Шальной отдел» сделал ставку на конфликтного героя. Сериал «Дуплет» объединил детектив и иронию, а «Эльбрус» расширил жанр за счет спасательных операций в горах Кавказа.

Сейчас в производстве и разработке Пятого — более 700 серий. Это 26 детективных франшиз, съемки которых проходят в разных регионах страны и за рубежом: Калининград, Самара, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Минск, Москва и Санкт-Петербург.

Параллельно в эфир вышли новые сезоны хитов — «Свои», «Пилигрим», «Великолепная Пятерка», «Наш спецназ», «Контуженный», «Настоящий», «Изгой. Отцы»

В 2026 году зрителей ждут новые эпизоды «Следа», «Витязей», «Закона тайги», «Дома с ментами», «Стражей Отчизны» и других проектов, а также несколько оригинальных новинок с популярными российскими актерами Максимом Дроздом, Яковом Шамшиным, Анной Якуниной, Игорем Лифановым, Георгием Дроновым, Ингой Оболдиной, Дмитрием Ермаком, Дмитрием Лавровым и другими.

Новости, программы и охваты

Информационное направление остается в фокусе внимания канала. Программы «Известия» стабильно входят в тройку лидеров федерального эфира. Полуночный выпуск по будням удерживает третье место с долей 9,8 процента в аудитории «Все 18+». «Известия. Главное» по субботам собирают 7,9 процента зрителей старше 18 лет.

Сильные позиции сохраняют развлекательные и познавательные программы. «Светская хроника» занимает второе место в вечернем прайме пятницы у женщин «25-59» с долей 8,6 процента.

Общий охват программ собственного производства в 2025 году превысил 61 миллион зрителей

Документальный проект «Они потрясли мир» — третий в своем тайм-слоте с долей 8,9 процента в женской аудитории «25-59».

«Стройнадзор»: практическая новинка

В декабре в эфире Пятого стартовала новая программа «Стройнадзор». Это телевизионный гид по ремонту, строительству и покупке жилья — с конкретными инструкциями и разбором реальных проблем.

Проект помогает разобраться, как правильно принять квартиру в новостройке, что делать при конфликте с застройщиком, как защитить жилье от пожара и избежать опасных ошибок. Ведущий — эксперт по недвижимости Филипп Курочкин.

Социальная миссия

Благотворительная акция «День добрых дел» в 2025 году отметила десятилетие. За время существования проекта собрано более 5 миллиардов рублей, на 3 декабря сумма превысила 5 317 889 909 рублей.

Проект «День ангела» выходит на Пятом уже 13 лет. За это время 467 детей нашли семьи. В 2025 году расширилась география съемок — от Санкт-Петербурга и Ленинградской области до Карелии, Калининграда, Казани и Мурманска.

«Алые паруса»: рекорд года

Отдельная глава итогов — «Алые паруса». В 2025 году праздник выпускников, посвященный победе и качествам, необходимым для достижения успеха, установил новый рекорд: его посмотрели 45,7 миллиона человек по всему миру — на 8,7 миллиона больше, чем годом ранее.

Телевизионный охват, включая международную орбиту, составил около 31,7 миллиона зрителей. Онлайн-трансляцию смотрели 13,7 миллиона человек, еще 300 тысяч — на уличных экранах. Прямая трансляция Пятого заняла первые места национального эфира в ключевых аудиториях.

Онлайн-платформы и рост в digital

В 2025 году Пятый канал существенно усилил позиции в цифровой среде. Сайт телеканала посетили 253,16 миллиона уникальных пользователей — это на 8 процентов больше, чем годом ранее. Просмотры контента приблизились к 605 миллионам и выросли на 22 процента.

Канал активно наращивает аудиторию на платформе «Дзен». Официальный аккаунт «Пятый канал. Новости и видео» за год привлек более 250 тысяч новых подписчиков, а общее число фолловеров приблизилось к 1 миллиону. Количество просмотров контента выросло на 46 процентов и достигло 408,5 миллиона.

Рост показывают и социальные сети. На официальные аккаунты «Пятый канал. Телеканал» подписано 527 тысяч человек — это на 14,57 процента больше показателей прошлого года. На видеохостингах число пользователей достигло 5 миллионов, а просмотры контента превысили 400 миллионов.

Среди абсолютных лидеров по просмотрам — «Наш спецназ», «Наш спецназ. Ингушетия», «Опасный» и «Великолепная Пятерка»

В программной категории с большим отрывом лидирует «Светская хроника», собравшая аудиторию в три миллиона человек.

Онлайн-кинотеатры и международные рынки

Пятый канал продолжил расширять присутствие на ведущих онлайн-платформах страны. Контент телеканала представлен в кинотеатрах Иви, Wink, Кинопоиск, Okko, KION и Premier. В течение года там вышло почти 600 часов сериального контента. Среди лидеров по просмотрам — хиты «Опасный», «Изгой. Кархуу», «Дуплет», «Эльбрус», «Пилигрим» и «След».

В 2025 году проекты канала были представлены на крупнейших международных рынках контента — MIPCOM в Каннах, DICM в Дубае, ARF в Сингапуре, MIP Africa в Кейптауне и других. Особый интерес у байеров из стран Ближнего Востока, Африки, Ирана, Монголии, Казахстана и Грузии вызвали «Пилигрим», «Филин», «Следопыт», «Контуженный», «Изгой» и «Дуплет».

Переговоры о продаже сериалов ведутся с крупными игроками VOD-рынка, включая Samsung TV Plus и другие платформы.

Награды как подтверждение качества

Профессиональное сообщество в 2025 году высоко оценило проекты Пятого канала. Сериал «Изгой. Нечисть» стал победителем премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинации «Лучший мини-сериал на ТВ». Проект «Дуплет» вошел в ТОП-3 премии «Медиабренд» за лучшую заставку фильма или сериала, а «Витязи» получили диплом победителя Забайкальского международного кинофестиваля за тонкое сплетение исторических фактов и драматургии.

Отдельного признания удостоились крупные события. Концертная часть праздника «Алые паруса-2024» стала абсолютным победителем национальной премии «Событие года» за лучшую режиссуру и постановку мероприятия, а также получила серебряную награду креативной премии «Серебряный Меркурий» в номинации «Лучшее массовое мероприятие».

Новогодняя премьера: «Поем и готовим»

Финальным акцентом года станет новогодняя ночь 31 декабря: в эфир Пятого канала снова выйдет в эфир «Музыкально-кулинарное шоу “Поем и готовим”» — уникальный для страны формат, который объединит праздничную кухню и музыку в одном эфире. Шеф-повар вместе с Анной Семенович подготовил меню из десяти блюд с географией от Дальнего Востока до Кавказа, а помогать ему будут ведущие актеры сериалов Пятого — из проектов «Витязи», «Свои», «Великолепная Пятерка», «Наш спецназ», «Дуплет», «Следопыт», «Условный мент», «Дом с ментами».

Музыкальная часть — хиты в исполнении популярных артистов: Шамана, Зары, Алексея Воробьева, Юлианы Карауловой, Татьяны Булановой, Дмитрия Колдуна и других.

