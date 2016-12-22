«Смешариков» начнут снимать на английском языке

Российский мультсериал «Смешарики» планируется изначально снимать на английском языке, чтобы в дальнейшем не приходилось адаптировать его для зарубежной аудитории. Об этом в четверг, 22 декабря, ТАСС сообщила заместитель генерального продюсера по международному развитию группы компаний «Рики» Диана Юринова.

«Мы собираемся более агрессивную позицию занимать на международном рынке, и одним из первых шагов, которые мы собираемся сделать, это перевести производство контента на английский язык. Чтобы они сразу были максимально понятными и универсальными для зарубежной аудитории, мы собираемся привлекать международных специалистов», — заявила она.

«Смешарики» переведены уже на 60 языков и показываются в 90 странах мира.

С 2004 года вышло 11 сезонов и 206 эпизодов. Сериал уже показывали в США: в 2008 году права на его демонстрацию приобрел канал The CW. Первый полнометражный мультфильм франшизы — «Смешарики. Начало» — вышел в 2011 году, а через пять лет появилась картина «Смешарики. Легенда о золотом драконе». В 2018-м в прокат выйдет новый полнометражный мультфильм о смешариках.