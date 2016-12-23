В Ростуризме рассказали о дешевизне перелетов на Кубу

Замглавы Ростуризма Роман Скорый заявил об относительной дешевизне перелетов на Кубу. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook в пятницу, 23 декабря.

Как рассказал Скорый, посол Кубы в России Эмилио Ратмир Лосада Гарсия сообщил ему об обеспокоенности властей островного государства в связи со стремительным падением числа российских путешественников. За 2015 год там побывали порядка 45 тысяч россиян.

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«В нашем восприятии Куба — это дорогой и долгий перелет. Но оказывается, все не совсем так, как мы привыкли думать», — заметил Скорый. По его словам, на сегодняшний день минимальная стоимость перелета из Москвы в эту страну и обратно в низкий сезон колеблется в пределах 37-50 тысяч рублей. Это относительно невысокая цена за 13-часовое путешествие, полагает замглавы федерального агентства.

Скорый считает, что о таких предложениях знает небольшое число россиян, чем и объясняется низкая популярность Кубы у отдыхающих. Чиновник посоветовал кубинской стороне подумать над разработкой кампании по продвижению страны среди российских туристов и пообещал помощь в данном вопросе.

По мнению Скорого, после смерти лидера страны Фиделя Кастро интерес к Кубе может сильно вырасти. «По моим ощущениям, "классическая Куба 1950-х годов" через 10-15 лет станет другой. И раз сегодня еще есть возможность съездить туда и увидеть ее прежней, люди стремятся это сделать», — заметил чиновник.

Согласно данным АТОР, число побывавших на Кубе за 11 месяцев 2016 года россиян уже превысило поток путешественников за весь 2015 год.