Владимиру Комлеву вручили первую карту игрока НХЛ на базе «Мира»

22 декабря, в день 70-летия российского хоккея, генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев стал первым держателем карты игрока Ночной Хоккейной Лиги (НХЛ), выпущенной на базе платежной системы «Мир».

Карту Владимиру Комлеву вручили президент банка «Югра» Алексей Нефедов и президент Ночной Хоккейной Лиги, легендарный советский хоккеист Александр Якушев.

Карта игрока НХЛ банка «Югра» выполняет функционал идентификационной и дебетовой банковской карты, а также предоставляет держателю ряд дополнительных преимуществ. Помимо функции членского билета, важным преимуществом карты является функция электронного пропуска на мероприятия, проводимые под эгидой «НХЛ».

В церемонии приняли участие Евгений Рычков, первый заместитель генерального директора Ночной Хоккейной Лиги, Варвара Полегаева, генеральный директор УЭКБ (компания — разработчик неплатежного приложения на карте и системы карт игрока НХЛ), а также Сергей Радченков, коммерческий директор АО «НСПК».

