В ОКР обрадовались решению МОК перепроверить допинг-пробы россиян

Заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о намерении перепроверить допинг-пробы российских атлетов, выступавших на Играх 2010, 2012 и 2014 годов нужно приветствовать. Об этом первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков рассказал «Р-Спорту» в пятницу, 23 декабря.

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«Я бы не стал называть это решение политическим, идет целенаправленная работа по проблеме допинга в некоторых видах спорта», — заявил Поздняков.

По его словам, «если эти меры позволят сделать наш спорт чище, мы должны их приветствовать». «Уверен, после этой проверки мы можем доказать, что большая часть претензий к нам не обоснована», — сказал он.

Ранее в пятницу МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян, принимавших участие в Олимпиаде 2014 года в Сочи. Они подозреваются в манипуляции с допинг-пробами. Шестеро из них — представители сборной России по лыжным гонкам.