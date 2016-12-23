В Мурманской области разработают методику подсчета бездомных животных

Для повышения эффективности работы по отлову безнадзорных животных в Мурманской области решили разработать универсальную методику подсчета их количества. Об этом говорится на сайте региональной администрации.

«Принято решение до конца января 2017 года подготовить предложения по определению зон и пробных площадок в городе Мурманске для подсчета безнадзорных животных и формирования популяционных показателей», — отмечено в тексте. Разработкой методики займется областной комитет по ветеринарии.

Для ведения учета животных и формирования популяционных показателей привлекут студентов-биологов.

С 21 по 23 декабря в Мурманске проходила акция по бесплатному приему и вакцинации домашних питомцев. Временная ветклиника работала в автомобиле передвижной лаборатории. Жители областного центра могли получить у специалистов рекомендации по кормлению и содержанию своих подопечных.