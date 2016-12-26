В Индии испытали способную нести ядерный заряд межконтинентальную ракету

В Индии успешно осуществлен испытательный пуск межконтинентальной ракеты Agni-V, способной нести ядерный боезаряд. Об этом пишет Times of India.

Запуск произведен с полигона на острове Абдул Калам (бывший остров Уилер) в Бенгальском заливе. Как утверждают индийские военные, ракета испытывалась на полную дальность (точное значение не сообщается) и в том виде, в котором она будет поставлена на боевое дежурство.

Это четвертый испытательный запуск ракеты Agni-V. Ракета уже запускалась в апреле 2012-го, сентябре 2013-го и январе 2015-го. Все четыре испытания прошли успешно.

Точные характеристики Agni-V достоверно не известны. Трехступенчатая твердотопливная ракета длиной 17,5 метра и массой около 50 тонн несет 1,5 тонны полезной нагрузки. Пусковая установка — мобильная, на базе автомобиля Tatra.

Индийские военные указывают, что ракета способна достигать северных районов Китая. Принято считать, что ее максимальная дальность составляет от 5500 до 5800 километров, то есть находится на нижней границе, отделяющей межконтинентальные ракеты от ракет средней дальности в терминологии договора РСМД 1987 года (или от ракет промежуточной дальности в более ранней американской классификации). Однако китайские источники оценивают потенциальную дальность ракеты в 8000 километров.