Полиция обнаружила арсенал оружия с минометом в подмосковной квартире

Видео: 360 Подмосковье

Полиция обнаружила арсенал оружия в Подмосковье. Кадры оперативной съемки опубликовал телеканал «360».

Среди изъятого — миномет, два пулемета, более 20 пистолетов и револьверов Нагана, ружей, семь гранат, девять выстрелов к подствольному гранатомету, четыре артиллерийских снаряда 75 миллиметров, а также еще почти тысяча боеприпасов различного калибра.

По делу о незаконной продаже оружия проходят четыре местных жителя. По данным следствия, злоумышленники скупали поврежденные стволы, после чего в подпольной мастерской возвращали их в строй и продавали через интернет.