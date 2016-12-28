Пассажирам Emirates раздадут увлажняющие пижамы

Авиакомпания Emirates расширила перечень косметических средств, доступных для пассажиров первого и бизнес-класса. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы фирмы в среду, 28 декабря.

Например, тем, кто будет лететь дальнемагистральным ночным рейсом, выдадут пижамы, увлажняющие кожу. Они созданы на базе микрокапсульной технологии Hydra Active специально для авиакомпании. К ткани с внутренней стороны прикреплены специальные капсулы, которые наполнены экстрактом ламинарии. В состав комплекта также входят тапочки, маска для сна и сумка из войлока.

Фото: пресс-служба Emirates 1 /3

Кроме того, пассажирам предложат шампунь, кондиционер, гель для душа, средство для умывания, увлажняющий лосьон, мыло и крем для рук.

В дорожные наборы, разработанные Bulgari, включены древесно-цветочные ароматы Eau Parfumée au thé noir и ряд средств для ухода за кожей.