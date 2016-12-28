Канадцы начали передвигаться по улицам на коньках

В провинции Онтарио (Канада) улицы покрылись толстым слоем льда, из-за чего дороги превратились в каток. Об этом пишет Mashable.

В районе Оттова Велей из-за сильного гололеда стало невозможно передвижение на автомобилях и других транспортных средствах. В связи с этим местные жители начали передвигаться по округе на коньках. Видеозаписи, на которых запечатлено, что улицы провинции похожи на каток, канадцы опубликовали в Twitter.

В январе стало известно, что сильный гололед создал аварийную ситуацию на дорогах Баку. Автомобили и пешеходы скатывались по наклонным улицам города. Заносило даже крупный автотранспорт — автобусы и грузовики.