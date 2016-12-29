Камчатского депутата заподозрили в хищении 15 миллионов рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы управляющей компании, являющегося муниципальным депутатом города Елизово на Камчатке, которого подозревают в хищении 15 миллионов рублей. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

По версии следствия, мужчина, исполняя обязанности гендиректора одной из управляющих компаний Елизово, в период с 1 января по 31 декабря 2014 года похитил более 15 миллионов рублей, собранных с жителей в счет оплаты коммунальных услуг. Деньги он перечислил в подконтрольную ему фирму и распорядился ими по своему усмотрению.

В настоящее время подозреваемый задержан и находится под домашним арестом.

В 2013 году бывшего депутата Мособлдумы Василия Дупака приговорили к шести годам условного срока и штрафу в размере 1 миллион рублей за мошенничество. В 1990-х годах Дупак, будучи председателем племзавода «Петровское», похитил у трудового коллектива права на земельные участки общей площадью более 2,2 тысячи гектаров в Люберецком и Можайском районах. 127 гектаров Дупак успел продать. Потерпевшими по делу признаны более 500 человек, сумма ущерба оценивается в 15 миллиардов рублей.