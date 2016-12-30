Украинцам пообещали снижение цены на газ в случае победы в суде над «Газпромом»

Цена на газ для населения Украины будет снижена в случае победы «Нафтогаза» в тяжбе с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Об этом, как сообщает издание «Левый берег», заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

«Если мы сможем в рамках дела купли-продажи газа доказать нашу позицию — это будет означать понижение справедливой цены газа для Украины по сравнению с той, которая действует сейчас. Это будет касаться всех», — сказал глава НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, по словам Коболева, Украина получит компенсацию за недополученные доходы от транзита газа. Кроме того, победа в суде позволит завершить разделение «Нафтогаза» и оператора газотранспортной системы.

Результат рассмотрения иска, как заявил глава «Нафтогаза», станет известен не раньше, чем через полгода. «Потом каждая из сторон сможет попытаться опротестовать решение по процессуальным причинам в другом суде, в апелляционном. Не буду комментировать перспективы этой операции», — заключил он.

14 декабря Андрей Коболев предупредил, что украинская компания в случае проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску «Газпрома» будет вынуждена выплатить 38 миллиардов долларов.

16 июня 2014 года «Газпром» обратился в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с «Нафтогаза Украины» неоплаченной задолженности за природный газ и процентов за нее. В тот же день «Нафтогаз Украины» обратился в арбитраж с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных с 20 мая 2011 года, в размере не менее шести миллиардов долларов. Также украинская компания требовала отменить положение контракта, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за пределами страны.

В октябре 2014 года «Нафтогаз» подал второй иск, потребовав обязать «Газпром» выплатить компенсацию за снижение объемов транзита в размере 3,2 миллиарда долларов и еще три миллиарда долларов за низкую транзитную ставку.