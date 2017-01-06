Появилось видео взрыва у здания суда в Измире

В интернете появилось видео взрыва перед зданием суда в городе Измир, в результате которого погибли два человека, еще 10 получили ранения. Запись была опубликована на YouTube в четверг, 5 января.

Губернатор провинции Эрол Аййыдлыз рассказал, что инцидент произошел после того, как офицер полиции потребовал от водителя одной из машин остановиться на блокпосту перед зданием суда. «Террористы попытались сбежать и привели в действие спрятанное в машине взрывное устройство», — уточнил он.

Издание Hurriyet в своем микроблоге в Twitter опубликовало снятое очевидцами запись перестрелки сотрудников правоохранительных органов с нападавшими, которые были вооружены автоматами Калашникова и гранатами.

Стражи порядка застрелили двух атаковавших, полиция и спецслужбы разыскивают третьего. Турецкие власти заявили, что за нападением стоит Рабочая партия Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.