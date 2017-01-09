Умер российский консул в Афинах

В Афинах скончался российский консул, передает издание «Прото тема». 55-летний дипломат был найден мертвым в своей квартире в центре греческой столицы.

Сообщается, что консул не пришел на работу и не отвечал на звонки. Коллеги вместе с полицейскими приехали к нему домой и вскрыли запертую изнутри дверь.

Власти приступили к расследованию причин смерти. Как сообщили журналистам в греческой полиции, консул Андрей Маланин скончался по естественным причинам.

В посольстве России факт кончины консула подтвердили.