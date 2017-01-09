Счетная палата отметила плохое планирование бюджета союза России и Белоруссии

Проект бюджета Союзного государства России и Белоруссии на 2017 года, как и в предыдущие годы, сформирован в отсутствие прогноза дальнейшего развития в рамках совместной структуры. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты. Тем не менее, контрольный орган поддержал проект документа.

В заключении Счетной палаты отмечается, что плановые показатели по отдельным видам доходов отсутствуют. Неналоговые доходы практически не прогнозируются. Более того, их прогноз не определен даже на уровне исполнения прошлых лет. По мнению контрольного органа, эти недостатки обусловлены отсутствием нормативного документа Союзного государства, определяющего методику планирования доходов, а также правовой неурегулированностью вопросов собственности.

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Документ требует доработки, так как не учитывает повышение эффективности управления задолженностью перед объединением по предоставленным бюджетным кредитам, использования остатков прошлых лет и распоряжения имуществом, созданным и приобретенным в результате реализации программ и мероприятий Союзного государства.

Согласно проекту, доходная часть союзного бюджета прогнозируется в сумме 6,7 миллиарда рублей, увеличившись на 1,8 миллиарда рублей. При этом расходная часть не изменилась и, как и в предыдущие три года, запланирована на уровне 4,9 миллиарда рублей.

При этом доходы выросли за счет неиспользованных остатков прошлых лет, переходящих из года в год. В результате профицит составил 1,8 миллиарда рублей, или 27,4 процента доходной части.

Основную долю в доходной части союзного бюджета заняли безвозмездные перечисления государств-участников в бюджет Союзного государства, размер которых остается неизменным с 2009 года (4,9 миллиарда рублей).

В расходной части бюджета по-прежнему наибольшую долю занимают расходы на программы. В бюджете 2017 года их количество сократилось до 6 с объемом финансирования 2,1 миллиарда рублей. При этом значительный объем средств (927 миллионов рублей) зарезервирован в бюджете еще на семь новых программ, по 4 из которых концепции еще даже ни одобрены советом министров Союзного государства и находятся на этапе согласования. По словам аудитора Счетной палаты Александра Жданькова, «с большой долей вероятности можно сказать, что эти средства не будут востребованы и так и останутся в бюджете».

По мнению контрольно-счетных органов, расходы на содержание органов Союзного государства в сумме 629,6 миллиона рублей не достаточно обоснованы. «Нормативы затрат не утверждены, применяемый для индексации зарплаты коэффициент завышен», — констатировал аудитор.