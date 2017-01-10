Бойцы смешанных единоборств обиделись на Мэрил Стрип

Руководство организаций, устраивающих турниры по смешанным единоборствам, отреагировало на слова американской актрисы Мэрил Стрип, которая, критикуя избранного президента США Дональда Трампа, упомянула этот вид боевого искусства. Об этом сообщает ТАСС.

Президенты Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт и Bellator ММА (mixed martial arts) Скотт Кокер считают, что Стрип незаслуженно обидела бойцов смешанного стиля, сказав, что ММА — это не искусство.

Уайт назвал актрису «высокомерной 80-летней леди» (ей пока 67 — прим. «Ленты.ру»). «Конечно же, смешанные единоборства — это искусство. Эти бойцы — мужчины и женщины — очень талантливы. Говорить такие глупости — это все равно что отказывать ей (актрисе) в таланте, которым она безусловно обладает», — отметил президент UFC.

Кокер в свою очередь пригласил Стрип на предстоящий 21 января турнир, чтобы самой убедиться, что «смешанные единоборства — это искусство».

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В воскресенье, 8 января, выступая на церемонии вручения «Золотого глобуса», Стрип, которой присудили премию Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф, заметила, что «Голливуд кишит чужаками и иностранцами». «Если их выгнать, то вам нечего будет смотреть, кроме футбола и смешанных единоборств, которые искусством не являются», — добавила актриса. Эти слова актрисы укладываются в общую линию ее выступления с критикой Трампа: в данном случае она говорила об анонсированной республиканцем жесткой миграционной политике.

В ответ на слова Стрип избранный президент в разговоре с журналистами обвинил актрису в предвзятости, поскольку та поддерживала его соперницу на выборах демократа Хиллари Клинтон. Позже в своем Twitter он написал, что обладательница восьми «Золотых Глобусов» является самой переоцененной актрисой в Голливуде.