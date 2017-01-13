В Киеве задумались о возвращении вызвавших столкновения на Майдане законов

На Украине могут вернуть нормативные акты, аналогичные так называемым «законам 16 января», которые привели к столкновениям на Майдане в 2014 году. Об этом в пятницу, 13 января, пишут украинские «Вести».

В частности, по информации издания, сейчас в Верховной Раде зарегистрированы или рассматриваются законопроекты об упрощенной процедуре привлечения депутатов к уголовной ответственности, норме в УК о клевете, блокировании доступа к сайтам, ограничении на проведения митингов.

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«За три года с момента принятия "диктаторских законов" Януковича (бывшего президента страны Виктора Януковича — прим. «Ленты.ру») власть восстановила аналогичные нормы или предложила новые, а в ряде случаев усилила действие предыдущих», — утверждают «Вести».

«Законы 16 января» («Законы о диктатуре») — неофициальное название нормативных актов, принятых Верховной Радой в 2014-м во время проведения массовых протестов в Киеве и других городах страны. Они упрощали уголовное преследование депутатов, регламентировали проведение митингов, вводили еще ряд ограничений. Законы привели к обострению противостояния между силовиками и демонстрантами и еще более масштабным протестным акциям. В том же месяце украинский парламент отменил эти нормативные акты.

Массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины, известные как Майдан (Евромайдан), проходили зимой 2013-2014 годов. В результате в стране произошла насильственная смена власти. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами Рады.