В Италии произошло повторное землетрясение

В Центральной Италии произошло повторное землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки ощущались в Риме. Об этом сообщает Rai News.

Новые толчки были зафиксированы в 11:15 по местному времени (13:25 мск). В качестве меры предосторожности была проведена эвакуация пассажиров римского метро.

Первое землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в 10:25 по местному времени (12:24 мск). Под ударом оказались регионы Центральной Италии — Лацио, Абруццо и Марке. В школах и других учебных заведениях в этих областях прекращены занятия, учащиеся выведены в безопасные места.

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Власти также рекомендовали жителям покинуть дома и оставаться на улице до тех пор, пока спасатели не проверят устойчивость зданий. О жертвах, пострадавших и разрушениях информации не поступало.

24 августа прошлого года в Центральной Италии произошло сильное землетрясение. Тогда в городе Аматриче и соседних Аккумоли и Аркуате погибли 300 человек, тысячи домов были разрушены. Сейсмологи зафиксировали более 45 тысяч афтершоков, включая крупное землетрясение в октябре магнитудой 6,6, в результате которого пострадали десятки человек.