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Джентильони обсудил с Меркель возможность восстановления G8 с участием России

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Ангела Меркель и Паоло Джентилони
Ангела Меркель и Паоло Джентилони

Премьер-министр Италии Паоло Джентильони обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность восстановления G8 с участием России. Об этом сообщает Corriere Della Sera.

«Предложение дейсвтительно находится "на столе"», — пояснил источник издания.

Однако немецкое руководство относится к этой идее крайне негативно. «Ситуация на Украине не изменилась, она остается очень напряженной. Приглашение [президента России] Владимира Путина означало бы принятие свершившегося в Крыму и логики разграничения сфер влияния», — пояснил неназванный немецкий чиновник.

Ранее, 12 января, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано допустил возможность восстановления G8 с участием России. «Нужно рассматривать возможность возвращения России в G8, но не знаю, возможно ли оно к маю», — заявил глава МИД Италии.

31 августа прошлого года глава внешнеполитического ведомства ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступил за возвращение России в состав G8. «Несмотря на то что конфликты в Сирии и на Украине продолжаются, мы не заинтересованы в том, чтобы исключить Россию из нашего клуба, в который входят крупнейшие экономики мира», — сказал тогда министр.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе был проведен саммит G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада).

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