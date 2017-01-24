Россия продолжит спор с ВТО из-за европейских свиней

Окончательный вердикт по апелляции на решение Всемирной торговой организации (ВТО) о признании дискриминацией отказа России от европейской свинины будет принято в феврале нынешнего года. Об этом во вторник, 24 января, сообщает Rambler News Service со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

«Апелляционный орган в настоящее время сдвинул сроки своего доклада. Предварительно он будет выпущен в феврале», — сказали в ведомстве.

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1 сентября 2016 года первый замглавы Минэкономразвития Алексей Лихачев заявил, что Россия оспорит решение панели арбитров ВТО, которая поддержала иск Евросоюза по поводу введенных Москвой ограничений на импорт свинины, субпродуктов и живых свиней.

Ранее в августе ВТО сообщила, что введенные Россией ограничения не соответствуют требованиям организации, касающимся санитарных мер. Запрет России на ввоз свинины из ЕС носит дискриминационный характер, посчитали в международной организации.

В апреле 2014 года Евросоюз подал иск во Всемирную торговую организацию из-за введения Россией запрета на поставки свинины.

Россельхознадзор ввел запрет на поставки свиней, свинины и некоторых видов свиноводческой продукции из Евросоюза в начале 2014 года из-за случаев африканской чумы свиней. В августе 2014 года импорт европейской свинины был также запрещен из-за санкций ряда стран, в том числе США и государств-членов Евросоюза, которые весной того же года установили ограничительные меры в отношении России.

В 2013 году объем экспорта свинины из Евросоюза в Россию достигал 1,4 миллиарда евро.