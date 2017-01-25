Компания «САН ИнБев» подала заявку на регистрацию «Шерлока»

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) поступила заявка на регистрацию товарного знака «Шерлок». Об этом в среду, 25 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Заявителем является компания «САН ИнБев», российское подразделение концерна AB InBev. Указывается, что товарный знак «Шерлок» является транслитерацией Sherlock, выполненной буквами русского алфавита.

19 апреля Японская компания Asahi договорилась с Anheuser-Busch InBev (AB InBev) о приобретении европейских пивных брендов Peroni, Grolsch и Meantime. Сумма сделки составит 2,55 миллиарда евро (2,9 миллиарда долларов).

«САН ИнБев» выпускает марки пива BUD, «Клинское», «Сибирская корона», Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, Hoegaarden, «Толстяк» и Bagbier.

