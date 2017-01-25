Обнаруженный Bloomberg миллиардер оспорил стоимость своей компании

Стоимость холдинга по добыче рыбы «Норебо» может оказаться ниже указанной агентством Bloomberg. Об этом в среду, 25 января, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заместителя директора компании Сергея Сенникова.

По его словам, оценка агентства не совпадает с внутренней оценкой холдинга. «Bloomberg делает оценку по своей методике, и мы не можем комментировать, насколько она обоснована. По нашим оценкам стоимость компании существенно ниже», — заявил он.

24 января предприниматель Виталий Орлов, владеющий компанией «Норебо холдинг», которая базируется в Мурманске, попал в рейтинг Bloomberg Billionaires Index. Состояние бизнесмена оценивается в миллиард долларов. Bloomberg пишет, что Орлов разбогател благодаря нестабильности в мировой торговле и санкциям, которые Россия ввела в ответ на ограничительные меры Запада.

По информации Bloomberg, коммерсант стал управлять «Норебо» в прошлом году, когда один партнер продал ему свою долю, которая раньше принадлежала Орлову, а второй получил срок за вымогательство.