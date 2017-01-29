ЦСКА вернул нигерийского форварда из Китая

Нигерийский нападающий Аарон Оланаре вернулся в московский ФК ЦСКА. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает пресс-служба армейцев.

«Я очень доволен, по-настоящему счастлив! ЦСКА — единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру, чудесно, что именно так и произошло. Я хорошо знаком и с нынешними тренерами, и почти со всеми ребятами, поэтому уверен, что мне удастся без проблем заново влиться в коллектив», — сказал Оланаре.

Контракт с 22-летним форвардом рассчитан на 4,5 года. Футболист уже прибыл на сбор армейцев в испанский Кампоамор. Оланаре будет выступать под 99 номером.

Зимой 2016 года ЦСКА арендовал Оланаре у китайского клуба «Гуанчжоу Фули» с правом выкупа. В 10 матчах за армейцев нигериец забил 3 мяча.