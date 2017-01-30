Во Франции на фабрике ароматизаторов произошел взрыв

На фабрике по производству бумажных ароматизаторов в пригороде Парижа произошел взрыв. Об этом сообщает Le Parisien.

В результате происшествия ранения получили шесть человека, в том числе двое — тяжелые. Они госпитализированы в ближайшие больницы.

По предварительной версии, причиной инцидента могла стать детонация паров этанола.

Издание отмечает, зданию фабрики более ста лет, все эти годы там находилось парфюмерное производство.

Бумажные ароматизаторы (papier d’Arménie, «Армянская бумага») — популярные в стране освежители воздуха. При сжигании небольших листочков, пропитанных специальным составом, выделяются разнообразные ароматы. Технология производства появилась во Франции более ста лет назад, и до сих пор ароматизаторы изготовляются вручную.

16 сентября прошлого года во французском Дижоне произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия ранения получили девять человек, а жилой дом старинной постройки был практически полностью разрушен.

