Ryanair пригрозила ужесточить правила провоза ручной клади

Ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair пригрозил ужесточить политику провоза второй бесплатной сумки из-за того, что пассажиры пытаются запихнуть в нее «половину содержимого своего дома». Об этом сообщает The Telegraph.

«При посадке в самолет мы сражаемся из-за того, что слишком много пассажиров приходят с половиной содержимого своего дома вместо одной нормальной сумки и второй, поменьше», — рассказал генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири в интервью газете The Irish Independent. По его словам, некоторые приносят даже три сумки. «Если это не прекратится, мы изменим правила», —добавил он.

Перевозчик в рамках стратегии по пересмотру тарифов и сборов разрешил пассажирам бесплатно брать с собой в салон дополнительную небольшую сумку в октябре 2013 года.

Согласно правилам авиакомпании, пассажир может пронести с собой в салон одну сумку весом до 10 килограммов, размер которой не превышает 55x40x20 сантиметров, а также вторую сумку размером не более 35x20x20 сантиметров (например, ручная сумка, сумка для ноутбука, пакет из duty free). Если размер клади превышает указанные требования, ее не берут на борт или размещают в специальном отсеке самолета за дополнительную плату в 50 евро/фунтов.

Однако пассажиры постоянно превышают нормы провоза ручной клади, что вызывает задержки рейсов.

Кроме того, многие пассажиры из-за нехватки места не могут разместить сумки в багажном отсеке над головой. Многие вынуждены размещать свои вещи под сиденьем или в багажном отсеке. Только первые 90 пассажиров гарантировано размещают свои вещи в салоне, сообщили в Ryanair. Поэтому при посадке создается неразбериха из-за того, что многие пассажиры хотят попасть на борт первыми.

Возвращение к более строгой политике поможет разрешить проблему с ручной кладью, считают в авиакомпании.

